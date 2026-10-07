Здание Центра занятости уничтожено из-за атаки ВСУ

В Каменско-Днепровском округе Запорожской области в результате атак ВСУ зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения инфраструктуры, сообщает администрация округа вечером среды.

Стало известно, что в городе Каменка-Днепровская в результате атаки ВСУ полностью уничтожено здание Центра занятости с оборудованием и хозпостройка.

- В селе Великая Знаменка значительные разрушения получила кровля, фасад и остекление здания местного территориального отдела, - говорится в сообщении.

Помимо этого, на территории округа зафиксированы повреждения пяти частных домов, четыре транспортных средства (в том числе сельхозтехника) и объекты двух фермерских хозяйств.

Пострадавших в результате атак нет, на местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ ранен мужчина.

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