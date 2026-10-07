Зеленский сказал, какие атаки РФ остаются "самым большим вызовом" для Украины

Владимир Зеленский, комментируя ночные удары российской армии по объектам на Украине, заявил, что атаки баллистическими ракетами остаются для Киева "самым большим вызовом".

Зеленский утверждал, что часть ракет украинским ПВО удалось, но сказал, что многие достигли целей.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

Целями ударов ВС РФ, как многократно заявляли российские политики и военные, являются только объекты, использующиеся в интересах ВСУ.

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