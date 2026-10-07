Руководство Европейского союза активизировало закрытые консультации, опасаясь масштабной гибридной атаки, которая может привести к гибели гражданских лиц на территории стран сообщества. Об этом сообщает влиятельное издание Politico, ссылаясь на осведомленных дипломатов и чиновников, обсуждающих чрезвычайные меры реагирования в условиях растущей напряженности.

«Мы должны быть готовы к чему-то действительно серьезному... Серьезный инцидент с многочисленными жертвами нельзя считать невероятным», — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС. В публикации утверждается, что послы всех 27 государств блока в последние недели проводят секретные совещания в ограниченном формате без средств связи, пытаясь выработать алгоритмы экстренного реагирования на фоне участившихся инцидентов с диверсиями и беспилотниками.

«Рано или поздно жертвы неизбежны. Просто пока нам невероятно везло, что этого еще не произошло», — добавил другой европейский чиновник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что подобные публикации и заявления в западных СМИ не имеют ничего общего с реальностью и реальными намерениями Москвы. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» также отмечал, что рассуждения западных политиков о якобы готовящемся нападении на страны НАТО являются попыткой запугать собственное население. «Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», — подчеркнул российский лидер.

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