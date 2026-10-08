200-летнее дерево спилили при строительстве "стены Трампа"

В США спилили 200-летнее дерево на границе с Мексикой при строительстве стены

Американские пограничные службы провели операцию по разгону лагеря активистов, выступающих против строительства стены на границе с Мексикой в штате Аризона. Как сообщает издание The Intercept, в ходе операции были задержаны не менее десяти участников протеста.

Инцидент произошел в понедельник в районе населённого пункта Локиел, где около 150 вооруженных сотрудников пограничной службы США, многие из которых были в масках, прибыли к лагерю протестующих. Активисты на протяжении более чем 70 дней защищали старый тополь, который рос на пути строительства стены. Они поочередно забирались на ветви дерева, чтобы предотвратить его вырубку.

Сообщается, что пограничники начали спиливать дерево, когда на нем находился один из активистов. Его сняли с помощью подъемника, после чего дерево было повалено.

Несмотря на разгон лагеря, около 50 активистов продолжили свою акцию против строительства двух параллельных стен высотой около девяти метров. Во вторник один из демонстрантов взобрался на последнее дерево, оставшееся на мексиканской стороне границы, вновь приостановив строительные работы.

Протестующие выступают против возведения стены в долине Сан-Рафаэль, которая является важным коридором для миграции диких животных.