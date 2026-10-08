Администрация Трампа оказала давление на несколько стран, чтобы они отказались от спонсорства ведущей европейской конференции по дезинформации, и Канада, Литва и дипломатическая служба ЕС впоследствии согласились на это, пишет The Guardian.

Конференция #Disinfo2026, проходящая в среду и четверг, является ежегодной встречей европейского сообщества по борьбе с дезинформацией и собрала сотни исследователей, журналистов, технологов и политиков в отеле в Вильне. Организатором конференции является независимая брюссельская некоммерческая организация EU Disinfo Lab? Gbitn The Guardian.

За несколько дней до конференции с ее веб–сайта были удалены логотипы ее основных спонсоров – министерства иностранных дел Литвы, Европейской службы внешних действий (EEAS) и Министерства иностранных дел Канады. На фотографиях мероприятия, опубликованных The Guardian, также видны белые наклейки, прикрепленные поверх логотипов этих организаций, напечатанных на официальных материалах конференции, что, по-видимому, указывает на то, что они были в спешке исключены из программы.

Во внутренних документах Госдепартамента, с которыми ознакомилась The Guardian, также видно, как официальные лица США благодарят Литву за “серьезное отношение к озабоченностям США”. В документе говорится, что Вашингтон “благодарен” Литве за то, что она сочла “предосудительной и неожиданной” группу экспертов, которая назвала США иностранной информационной угрозой, и приветствовала ее решение ограничить участие в конференции.

Эта дискуссионная группа под названием “США как угроза FIMI: адаптироваться, признать, дать отпор”, а аббревиатура FIMI означает “манипулирование иностранной информацией и вмешательство”, состоялась в среду. На ней рассматривалось, как европейское дезинформационное сообщество могло бы восстановить устойчивость без участия Вашингтона, и, похоже, впервые на конференции возникла идея о том, что США могут быть дезинформатором в Европе.

Нина Янкович, бывший чиновник США и эксперт по дезинформации, которая в 2022 году ненадолго возглавила Совет по управлению дезинформацией администрации Байдена, который республиканцы критиковали как средство контроля за речью американцев, сказала, что, насколько она понимает, Вашингтон оказал давление на Литву и Канаду, чтобы они отказались от участия в конференции. “Это означает, что предполагаемый защитник свободы слова в Государственном департаменте использует огромную власть правительства США, чтобы попытаться заставить американцев отказаться от критики своего правительства”, - говоорит Янкович.

В своих заявлениях Литва, Канада и ЕС заявили, что программа конференции не соответствует их официальным взглядам на роль США в дезинформации, хотя эта программа действовала в течение нескольких месяцев, прежде чем они отозвали свою поддержку, начиная с июня.

В своем последнем докладе об угрозах манипулирования иностранной информацией и вмешательства, опубликованном в марте, дипломатическая служба ЕС назвала Россию и Китай “субъектами угрозы” без каких-либо негативных упоминаний о США.

За последний год Государственный департамент США занял все более агрессивную позицию в отношении свободы слова и гражданского общества в Европе. The Guardian сообщила, что Государственный департамент выделяет миллионы долларов в виде неконкурентных грантов организациям по всему континенту, поддерживающим программу Трампа.