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Политика 1635

Администрация Трампа прогнула европейских сателлитов по вопросу дезинформации

Под нажимом США ЕС отказался спонсировать конференцию по дезинформации

Администрация Трампа оказала давление на несколько стран, чтобы они отказались от спонсорства ведущей европейской конференции по дезинформации, и Канада, Литва и дипломатическая служба ЕС впоследствии согласились на это, пишет The Guardian.

 

Под нажимом США ЕС отказался спонсировать конференцию по дезинформации
© Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конференция #Disinfo2026, проходящая в среду и четверг, является ежегодной встречей европейского сообщества по борьбе с дезинформацией и собрала сотни исследователей, журналистов, технологов и политиков в отеле в Вильне. Организатором конференции является независимая брюссельская некоммерческая организация EU Disinfo Lab? Gbitn The Guardian.

За несколько дней до конференции с ее веб–сайта были удалены логотипы ее основных спонсоров – министерства иностранных дел Литвы, Европейской службы внешних действий (EEAS) и Министерства иностранных дел Канады. На фотографиях мероприятия, опубликованных The Guardian, также видны белые наклейки, прикрепленные поверх логотипов этих организаций, напечатанных на официальных материалах конференции, что, по-видимому, указывает на то, что они были в спешке исключены из программы.

Во внутренних документах Госдепартамента, с которыми ознакомилась The Guardian, также видно, как официальные лица США благодарят Литву за “серьезное отношение к озабоченностям США”. В документе говорится, что Вашингтон “благодарен” Литве за то, что она сочла “предосудительной и неожиданной” группу экспертов, которая назвала США иностранной информационной угрозой, и приветствовала ее решение ограничить участие в конференции.

Эта дискуссионная группа под названием “США как угроза FIMI: адаптироваться, признать, дать отпор”, а аббревиатура FIMI означает “манипулирование иностранной информацией и вмешательство”, состоялась в среду. На ней рассматривалось, как европейское дезинформационное сообщество могло бы восстановить устойчивость без участия Вашингтона, и, похоже, впервые на конференции возникла идея о том, что США могут быть дезинформатором в Европе. 

Нина Янкович, бывший чиновник США и эксперт по дезинформации, которая в 2022 году ненадолго возглавила Совет по управлению дезинформацией администрации Байдена, который республиканцы критиковали как средство контроля за речью американцев, сказала, что, насколько она понимает, Вашингтон оказал давление на Литву и Канаду, чтобы они отказались от участия в конференции. “Это означает, что предполагаемый защитник свободы слова в Государственном департаменте использует огромную власть правительства США, чтобы попытаться заставить американцев отказаться от критики своего правительства”, - говоорит Янкович.

В своих заявлениях Литва, Канада и ЕС заявили, что программа конференции не соответствует их официальным взглядам на роль США в дезинформации, хотя эта программа действовала в течение нескольких месяцев, прежде чем они отозвали свою поддержку, начиная с июня.

В своем последнем докладе об угрозах манипулирования иностранной информацией и вмешательства, опубликованном в марте, дипломатическая служба ЕС назвала Россию и Китай “субъектами угрозы” без каких-либо негативных упоминаний о США.

За последний год Государственный департамент США занял все более агрессивную позицию в отношении свободы слова и гражданского общества в Европе. The Guardian сообщила, что Государственный департамент выделяет миллионы долларов в виде неконкурентных грантов организациям по всему континенту, поддерживающим программу Трампа.

 

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Автор:
Правительство РФ США Литва Канада Россия Вашингтон Китай