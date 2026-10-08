Административное здание повреждено из-за атаки ВСУ

ВСУ продолжают атаковать Херсонскую область, в Новокаховском округе зафиксированы повреждения, сообщил врио главы округа Владимир Оганесов в четверг.
В его сообщении уточняется, что в Новокаховском округе в результате атаки украинских беспилотников зафиксированы повреждения административного здания в поселке городского типа Днепряны.
О пострадавших в результате атаки не сообщается, информация уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что в Курской области при атаке ВСУ по территории завода ранены трое.
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