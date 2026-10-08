Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что основные пути материально-технического снабжения Вооруженных сил Украины могут быть полностью перерезаны. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала.

По его словам, российские войска методично уничтожают инфраструктуру, производственные мощности, системы связи и объекты энергетики. Особое внимание уделяется выведению из строя транспортных артерий. «Русские, по сути, парализовали Одессу — блокировали ее со стороны Черного моря. Она больше не служит для Украины экономическими воротами», — отметил эксперт.

Джонсон подчеркнул, что сочетание экономической блокады с юга и военных действий на востоке оставляет Киеву мало возможностей. Российская сторона намерена лишить армию на передовой каналов поставок вооружений.

За последние дни удары пришлись по Южному и Северному мостам в Киеве. Через эти объекты осуществлялась переброска техники и боеприпасов в Донбасс. После атак власти ограничили движение в столице, что привело к транспортному коллапсу. Газета The New York Times назвала ситуацию в городе «логистическим кошмаром» для всей страны.

Российские войска наносят точечные удары по оборонным объектам в Киеве уже около двух месяцев. В Минобороны РФ подчеркивали, что для этих целей используются ударные беспилотники и высокоточное оружие дальнего действия. Атаки направлены также по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям, где киевский режим работает совместно с натовскими специалистами по разведданным и целенаведению.

Ранее мы писали: Вашингтон потребовал от стран ЕС и Канады бойкотировать форум в Вильнюсе

Читайте также: 71 депутат ЕП призвал запретить деятельность Русских домов в Европе

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!