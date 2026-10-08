Арабская солидарность: Сирия рассматривает отправку военной помощи Саудовской Аравии

Дамаск может поддержать Эр-Рияд в конфликте против хуситов на фоне атак на НПЗ

Власти Сирии изучают возможность оказания прямой военной поддержки Саудовской Аравии на фоне резкой эскалации боевых действий между Эр-Риядом и йеменскими повстанцами-хуситами движения «Ансар Аллах», сообщает индийское издание The Indian Express со ссылкой на ближневосточные источники. Сближение между Дамаском и арабскими монархиями Залива ускоряется по мере роста ракетных ударов по саудовским аэропортам и нефтяным терминалам.

Аналитики отмечают, что потенциальное военное содействие Сирии знаменует фундаментальный сдвиг в системе региональных союзов на Ближнем Востоке, где бывшие оппоненты объединяются перед угрозой дестабилизации торговых маршрутов и атак проиранских прокси-сил. В то же время официальные представители сирийского руководства заявляют, что параметры возможного взаимодействия остаются предметом закрытых дипломатических консультаций.

Специалисты подчеркивают, что координация между Эр-Риядом и Дамаском способна серьезно изменить баланс сил в зоне Красного моря. Региональные игроки стремятся сформировать общий периметр безопасности.

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