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Политика 870

Арабская солидарность: Сирия рассматривает отправку военной помощи Саудовской Аравии

Дамаск может поддержать Эр-Рияд в конфликте против хуситов на фоне атак на НПЗ

Дамаск может поддержать Эр-Рияд в конфликте против хуситов на фоне атак на НПЗ
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Власти Сирии изучают возможность оказания прямой военной поддержки Саудовской Аравии на фоне резкой эскалации боевых действий между Эр-Риядом и йеменскими повстанцами-хуситами движения «Ансар Аллах», сообщает индийское издание The Indian Express со ссылкой на ближневосточные источники. Сближение между Дамаском и арабскими монархиями Залива ускоряется по мере роста ракетных ударов по саудовским аэропортам и нефтяным терминалам.

Аналитики отмечают, что потенциальное военное содействие Сирии знаменует фундаментальный сдвиг в системе региональных союзов на Ближнем Востоке, где бывшие оппоненты объединяются перед угрозой дестабилизации торговых маршрутов и атак проиранских прокси-сил. В то же время официальные представители сирийского руководства заявляют, что параметры возможного взаимодействия остаются предметом закрытых дипломатических консультаций.

Специалисты подчеркивают, что координация между Эр-Риядом и Дамаском способна серьезно изменить баланс сил в зоне Красного моря. Региональные игроки стремятся сформировать общий периметр безопасности.

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Автор:
Сирия Саудовская Аравия Ближний Восток