Армия бывшей республики СССР будет охранять границу с РФ

Литовские военнослужащие совместно с пограничниками приступают к охране границы с Калининградской областью Российской Федерации. Как сообщил журналистам глава Министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, первоначально режим усиленной охраны с привлечением армии рассчитан на две недели, но при необходимости этот срок может быть продлен.

По словам министра, двухнедельный период представляется “разумным”, и по итогам консультаций его всегда можно продлить, если того потребует оперативная обстановка.

В соответствии с распоряжением министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, в помощь пограничной службе направлены около ста военнослужащих. Они будут включены в состав мобильных патрулей и мобильных постов наблюдения, а также задействованы в работе экипажей военной полиции.

Официальные представители литовских властей характеризуют привлечение армии к охране границы как превентивную меру.

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