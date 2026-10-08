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Политика 703

Битва за доступ: CNN, MS NOW и Politico просят суд продлить защиту от запрета Белого дома

Ведущие американские медиа отстаивают право работы в пресс-пуле через юристов

Ведущие американские медиа отстаивают право работы в пресс-пуле через юристов
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Юридические команды ведущих американских новостных изданий CNN, MS NOW и Politico обратились к федеральному судье Тимоти Келли с ходатайством о продлении судебного запрета, блокирующего решение администрации Дональда Трампа об отзыве постоянных пропусков их корреспондентов в Белый дом. Ранее суд временно восстановил журналистам доступ на 14 суток, признав ограничения потенциальным нарушением Первой поправки к Конституции США.

Администрация президента настаивала на том, что допуск прессы на закрытые брифинги является государственной привилегией, а не безусловным конституционным правом, обвиняя указанные телеканалы и порталы в распространении дезинформации. Представители прессы в свою очередь заявляют, что избирательный недопуск репортеров наносит ущерб свободе слова и объективному информированию общественности.

Судебное разбирательство стало одним из центральных правовых прецедентов в отношениях между властью и прессой в США. Ожидается, что судья вынесет решение о долгосрочном охранном ордере в ближайшие дни.

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