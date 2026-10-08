Боевой рекорд: палубная авиация авианосца Abraham Lincoln совершила 4000 вылетов

Министр обороны США Пит Хегсет во время церемонии чествования экипажа атомного авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72) в Сан-Диего озвучил официальную статистику боевого развертывания корабля на Ближнем Востоке: за время миссии авиакрыло совершило более четырех тысяч боевых вылетов, сообщает издание Navy Times со ссылкой на Пентагон. По словам главы военного ведомства, интенсивность работы палубной авиации стала беспрецедентной для американского флота за последние десятилетия.

Палубные истребители F-35C и F/A-18E/F Super Hornet наносили регулярные удары по укрепленным командным пунктам, пусковым установкам баллистических ракет и складам беспилотников движения «Ансар Аллах» в Йемене, а также вели круглосуточное патрулирование коридоров в Красном море и Оманском заливе. Хегсет подчеркнул, что действия авианосной группы предотвратили серию критических атак на международные коммерческие караваны и ключевую инфраструктуру союзников.

Эксперты отмечают, что подобное напряжение сил потребовало предельной отдачи материальной части и экипажа. После длительного похода авианосец направлен на плановый восстановительный ремонт.

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