...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 2266

Больше 100 БПЛА сбили над регионами России сегодня

Над регионами России сегодня уничтожили 113 украинских БПЛА

Над регионами России сегодня уничтожили 113 украинских БПЛА

За 12 часов четверга в небе над российскими регионами было уничтожено больше 100 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что в период с 8 часов утра до 20 часов вечера четверга дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

Стало известно, что летательные аппараты были уничтожены в небе над Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Омской, Тюменской, Свердловской и Владимирской областями, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном, а также над акваторией Черного моря.

Ранее появились данные о состоянии гражданки Белоруссии, раненной при атаке ВСУ.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Подписаться

Автор:

Что еще почитать