Больше 100 БПЛА сбили над регионами России сегодня

За 12 часов четверга в небе над российскими регионами было уничтожено больше 100 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что в период с 8 часов утра до 20 часов вечера четверга дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

Стало известно, что летательные аппараты были уничтожены в небе над Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Омской, Тюменской, Свердловской и Владимирской областями, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном, а также над акваторией Черного моря.

Ранее появились данные о состоянии гражданки Белоруссии, раненной при атаке ВСУ.

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