Бывшая республика СССР готовится к работе в условиях войны

Власти Литвы приступили к подготовке к работе в условиях возможного военного конфликта. Как сообщил советник спикера парламента Саулюс Стрипейка в эфире национального радио LRT, президент, правительство и Сейм республики уже готовятся к функционированию в кризисных условиях. По его словам, председатель парламента, проанализировав ситуацию на Украине, выступил с инициативой внесения поправок в действующее законодательство. Они обяжут вооруженные силы и службу охраны руководства обеспечить бесперебойную работу властных структур даже в случае войны или невозможности продолжать деятельность в привычном режиме.

Стрипейка пояснил, что детальные планы должны будут разработать командование армии и служба охраны руководства. В первую очередь им предстоит предусмотреть альтернативные рабочие места на случай эвакуации органов власти. Это предполагает создание резервных площадок, откуда государственное управление сможет осуществляться даже при возникновении прямой угрозы или нарушения нормальной работы правительственных и парламентских институтов.

Подготовленные спикером поправки в настоящее время находятся на рассмотрении парламента. Ожидается, что после их принятия будет сформирована нормативная база для более детальной проработки механизмов работы властей в условиях военного времени.

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