Дамаск не планирует открывать новый фронт в Йемене

Министерство информации Сирии опровергло сообщения о возможном вступлении страны в войну в Йемене на стороне Саудовской Аравии. Ведомство заявило, что Дамаск поддерживает королевство, но не собирается открывать новые фронты.

Ранее Axios сообщило, что Саудовская Аравия и Сирия обсуждают возможное участие сирийских военных в боевых действиях против хуситов. По данным издания, речь могла идти о контингенте численностью от 10 тысяч до 20 тысяч человек.

На этом фоне 6 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Стороны обсуждали планы стратегического сотрудничества.

При этом Reuters сообщает, что Дамаск действительно рассматривает варианты военной помощи Эр-Рияду, включая оборонительную поддержку и возможное направление войск. Однако окончательного решения об участии Сирии в конфликте, по данным агентства, пока нет.

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