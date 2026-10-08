«Демократия» по-европейски: все банки отказали Марин Ле Пен в кредите

Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на пресс-конференции сообщила журналистам, что все финансовые учреждения Франции отказали ей в кредите на финансирование президентской кампании 2027 года.

«Мы связывались со всеми французскими банками. И они все отказали. Так что мы столкнулись с проблемой, и я знаю, что мы не одни такие», — сказала она. Политик добавила, что уже проинформировала правительство республики о сложившейся ситуации.

Ле Пен также отметила, что за последние годы возможности финансирования были планомерно ограничены исключительно кредитами в европейских банках.

По ее мнению, самым простым и быстрым решением стало бы разрешение на получение займов от частных лиц. Сейчас кандидат в президенты не может получить от одного человека больше 4,6 тысячи евро.

Партия «Национальное объединение» регулярно сталкивается с трудностями при получении финансирования во французских и европейских финансовых учреждениях перед выборами. По данным радиостанции RTL, на президентские выборы 2022 года партия взяла заём в одном из банков Венгрии.

В 2017 году, по словам Ле Пен, представителям «Нацобъединения» пришлось обращаться в ряд европейских, американских и российских банков. А в 2014 году партия получила кредит в 9 миллионов евро в Первом Чешско-Российском банке для финансирования будущих избирательных кампаний, включая выборы на уровне департаментов в 2015 году.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в этот день никто из претендентов не наберёт более 50% голосов, два кандидата с максимальной поддержкой избирателей выйдут во второй тур 2 мая.

Действующий президент Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться в 2027 году из-за ограничений, прописанных в конституции.

Читайте также:

Французские молодежные протесты стали тревожным сигналом для остальной Европы

Десять лет позора: Франция рухнула при Макроне