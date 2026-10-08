Детали F-35 по ошибке отправили в Китай через Гонконг

Комплектующие к американскому истребителю пятого поколения F-35 оказались в Китае из-за ошибки сотрудника логистической компании UPS. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, работник UPS пропустил электронное письмо с предупреждением о запрете перевозки груза через Гонконг. Ограничения действуют в рамках Правил международной торговли оружием (ITAR), которые запрещают транзит отдельных военных комплектующих через ряд стран.

Речь шла о фонаре кабины и люке отсека вооружений F-35. Изначально груз должны были доставить из Австралии в Сан-Франциско, однако из-за задержки отправки для ускорения доставки его ошибочно направили через Гонконг.

После инцидента члены Конгресса США потребовали проверить глобальную цепочку поставок американского вооружения. Пентагон и Госдепартамент начали расследование, а американские власти заявили о намерении вернуть груз и принять меры, чтобы подобное не повторилось.

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