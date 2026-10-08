Дипломатический компромисс: британское консульство в Иерусалиме меняет статус

Министерство иностранных дел Израиля заявило о прекращении официальной деятельности Генерального консульства Великобритании в Восточном Иерусалиме в его прежнем юридическом статусе, однако стороны достигли компромисса: здание продолжит функционировать под новым названием «Британская миссия в Иерусалиме» (UK Mission, Jerusalem), сообщает газета The Jerusalem Post.

Ранее глава израильского МИД Гидеон Саар потребовал закрыть консульство в ответ на торговые ограничения Великобритании против израильских поселений. В рамках достигнутых договоренностей генконсул и 20 британских дипломатов покидают Израиль, а в здании останется ограниченный технический персонал из семи сотрудников для продолжения работы с палестинским населением.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд подчеркнул, что Лондон сохраняет приверженность принципу двух государств и продолжит оказание базовых услуг палестинцам. Снижение уровня присутствия позволило избежать полного разрыва дипломатических контактов по данному вопросу.

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