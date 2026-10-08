Два дрона атаковали объекты иранской курдской оппозиции в Ираке

Два беспилотника атаковали объекты иранских курдов, выступающих против властей в Тегеране, в провинции Эрбиль на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, удар пришелся по объектам в районе Ризгари. Информация о погибших, пострадавших или разрушениях пока не поступала.

Атака произошла на фоне завершения вывода американских войск из Ирака. По данным местных СМИ, ранее после ухода коалиции уже фиксировались удары по лагерям иранской курдской оппозиции в районе Эрбиля.

Кто стоит за нынешним нападением, не сообщается. Иран ранее не исключал новых ударов по объектам иранских курдских оппозиционных групп в Иракском Курдистане после вывода американских сил.

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