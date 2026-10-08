Экс-республика СССР в 2027 году направит на оборону более 5% ВВП

Премьер-министр Синкявичюс: Литва в 2027 году направит на оборону более 5% ВВП

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил, что республика намерена сохранить военные расходы на уровне, превышающем пять процентов валового внутреннего продукта, и в 2027 году. По его словам, поддержание оборонных ассигнований на столь высоком уровне является для правительства приоритетной задачей.

Глава кабинета министров уточнил, что соответствующий показатель будет заложен в государственный бюджет на следующий год. При этом конкретная цифра после запятой пока остается предметом обсуждения. В Министерстве обороны Литвы, в свою очередь, хотели бы, чтобы оборонные расходы составляли не менее 5,1 процента ВВП.

Ранее литовские власти приняли принципиальное решение о том, что как минимум до 2030 года расходы на оборону должны оставаться на уровне не ниже пяти процентов от ВВП. На текущий год на эти цели уже выделено 5,38 процента, что в денежном выражении составляет около 4,8 миллиарда евро. Литва последовательно придерживается курса на поддержание одних из самых высоких в НАТО показателей военных расходов относительно размера собственной экономики.

Некоторые эксперты при этом отмечают, что реальные потребности оборонного ведомства могут быть еще выше и оцениваются в 5,5 процента ВВП.

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