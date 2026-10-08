Эстонская православная церковь обжаловала в ЕСПЧ разрыв связей с РПЦ

Эстонская православная церковь и Пюхтицкий монастырь подали апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они оспаривают решения государственный суда Эстонии о разрыве канонической связи с РПЦ. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Государство может регулировать то, как религия исповедуется публично, но оно не может принуждать человека к смене религии», — сказал адвокат Артур Князев.

Ещё в июне государственный суд Эстонии признал законными поправки к закону о церквях. Эти поправки вынуждают ЭПХЦ порвать связь с РПЦ. Цель поправок заключается в пресечении враждебного влияния. Организации обязаны до 28 декабря 2026 года привести уставы и деятельность в соответствие с новыми требованиями. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского. Также Таллин расторг договор об аренде офисных помещений канцелярии ЭПХЦ.

Адвокат Артур Князев считает действия властей принуждением к смене религии. Адвокат Пюхтицкого монастыря Стивен-Христо Эвестус отметил отсутствие противозаконных действий со стороны церкви. Правоохранительные органы не вынесли обвинительных актов. ЭПХЦ намерена продолжить диалог с МВД Эстонии.

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