Пока сторонники британских лейбористов аплодируют словам нового премьер-министра о «полном пути» назад в Европу, континент сотрясают беспорядки, досрочные выборы и финансовый кризис. В ЕС давно уже не всё так гладко: французские митинги становятся все жарче, итальянский долг составляет 139 процентов ВВП, а Бельгия и Испания вызывают опасения у трейдеров. Но почему возвращение к «стагнирующему, подпитываемому долгами блоку» считается путём к росту.

Заявление Энди Бернема на конференции лейбористов о том, что Великобритания «может пройти весь путь» к воссоединению с Европой, было встречено бурными аплодисментами сторонников партии. И всё же достаточно взглянуть на хаос, бушующий по всему континенту (от Франции, охваченной беспорядками, вызванными демонстрациями, до досрочных выборов в Испании, последовавших за жилищными протестами, и Германии, охваченной отчаянием из-за краха автомобильной промышленности), чтобы понять, насколько на самом деле заблуждается британский фан-клуб Бернема. Тем временем евро находится в свободном падении, достигнув 17-месячного минимума по отношению к доллару.

Британцы, стоящие в очередях на паспортный контроль в аэропортах ЕС, почувствуют облегчение из-за падения курса национальной валюты, что удешевит путешествия по континенту, но это едва ли самый подходящий момент для того, чтобы начать говорить об отмене Брекзита. Добавьте к этому опасения по поводу того, что ультраправые доминируют в повестке дня Европы, и станет ясно, что ЕС сегодня едва ли может быть менее похож на блок, на который Бернем смотрит сквозь розовые очки.

«Популярность ультраправых станет катастрофической финансовой ситуацией, в которой сейчас находится ЕС: если те, кто выступает за воссоединение с ЕС, жаждут экономического процветания, роста и стабильности, то забудьте об этом», — считают западные политологи. То, что происходит там сегодня, специалисты сравнивают с развитием греческого кризиса в 2009 году, который едва не привёл к краху системы евро. Напомним, что этот кризис был вызван резким ростом уровня государственного долга на фоне полного отсутствия финансовой дисциплины в стране после перехода Греции на евро за несколько лет до финансового кризиса 2008 года. Тогда, не имея возможности девальвировать свою валюту из-за того, что она теперь находилась в еврозоне, Греция была вынуждена просить совместную помощь Международного валютного фонда и Брюсселя, что означало массовое сокращение государственных расходов и резкий рост безработицы и бедности.

Франция, вторая по величине экономика в ЕС, сейчас вступает на ту же опасную территорию, и уже есть признаки того, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется вмешаться и оказать экстренную поддержку Парижу. Проблема в том, что ЕЦБ оказывает финансовую поддержку другим странам ЕС, поэтому он фактически исчерпал свои кредитные возможности, а экономический кризис в стране размером с Францию может обрушить всю систему.

Отмечается, что стоимость государственных заимствований во Франции стремительно растёт и сейчас на 1,6 процентов превышает базовую ставку в Германии, которая по-прежнему считается столпом финансовой стабильности в Европе с соотношением долга к ВВП, составляющим всего 62 процента. Такой показатель сохраняет Берлин, даже несмотря на собственные проблемы, в числе которых – автомобильная промышленность, переживающая спад из-за импорта автомобилей из Китая. В прошлом Германия покрывала бюджетную недееспособность Франции, но благодаря существующим требованиям к ЕЦБ, в которые она вносит свой вклад, эта льгота быстро подходит к концу.

В Великобритании же действуют финансовые правила, которые тщательно контролируются независимым управлением по бюджетной ответственности и призваны обеспечить определённую степень дисциплины.

Даже во время катастрофического бюджета Лиз Трасс в 2022 году рейтинг по индексу риска дефолта правительства Великобритании по своему долгу достиг пика в 44 пункта, а во Франции индекс, который измеряет вероятность того, что страна пойдёт ко дну, подскочил до тревожных 80 пунктов за последние 48 часов. Глава Банка Франции признаёт, что страну «душат экономические проблемы» и процентные ставки.

Более того, в центре внимания находится и Италия, где соотношение долга к ВВП составляет 139 процента, и прогресс в сокращении заимствований в этой стране после эффективной финансовой помощи ЕС правительству Мелони резко замедлился.

Эти экономическое землетрясение в Европе произошло в самое неподходящее время: Франкфурт наводнен слухами о том, что президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард намерена уйти в отставку и нацелена на руководство Всемирным экономическим конгрессом в Давосе. Кроме того, ЕЦБ уже исчерпал свои резервы в виде облигаций на сумму 2,3 триллионов евро за счет прошлых усилий по спасению экономики.

«Если бы он вмешался и купил ещё больше облигаций, доверие к нему было бы подорвано, что привело бы к высвобождению ужасающего инфляционного джинна», поясняют экономисты. По словам специалистов, решение правительства Бернхэма о возвращение к ЕС приведет к большему экономическому росту и сбивает с толку, «показывает его глубокое невежество в отношении растущего экономического шторма, который сейчас угрожает еврозоне».