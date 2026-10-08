Европарламент требует ускорить создание "военного Шенгена"

Европарламент добивается, чтобы цифровую платформу для военных перевозок в ЕС — неофициально её называют «военным Шенгеном» — ввели в эксплуатацию на два года раньше срока Еврокомиссии. Об этом пишет издание Rapporteur со ссылкой на депутатов и европейских дипломатов.

Суть разногласий в сроках: ЕП настаивает на запуске в 2028 году, тогда как Еврокомиссия изначально закладывала 2030-й. Именно временны́е рамки стали основным камнем преткновения между парламентом и Советом ЕС перед переговорами по пакету о военной мобильности, запланированными на 20 октября. При этом, как рассказал изданию дипломат ЕС, у Совета есть готовность к компромиссу, если к 2028 году платформа будет готова и протестирована.

Смысл проекта — перевести выдачу разрешений на транзит войск и военной техники между странами союза в единый централизованный цифровой механизм и за счёт этого убрать бюрократические барьеры. «После создания платформы все процедуры получения разовых и постоянных разрешений будут осуществляться через цифровой инструмент», — пояснил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции по «военному Шенгену» в Гамбурге.

Согласно данным Rapporteur, группа из 14 государств-членов рассчитывает получить 9 млн евро из Европейского оборонного фонда на доработку уже существующей системы Secure Digital Military Mobility System (SDMMS). Ускорение сроков напрямую связано с планами НАТО и ЕС по быстрой переброске сил на восточный фланг альянса в случае кризиса.