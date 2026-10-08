«Европейская статья 4»: Еврокомиссия готовит протокол консультаций по образцу НАТО

Европейская комиссия разрабатывает новый механизм безопасности — Чрезвычайный протокол безопасности (Emergency Security Protocol, ESP), смоделированный по принципу статьи 4 Вашингтонского договора НАТО, сообщает аналитический портал EU Perspectives. Механизм позволит любому государству — члену ЕС созывать экстренные консультации всех стран союза в случае инцидентов, угроз территориальной целостности или гибридных провокаций.

В Европейском парламенте инициатива вызвала оживленную дискуссию о балансе полномочий. В то время как сторонники укрепления оборонного суверенитета ЕС настаивают на необходимости оперативного инструмента реагирования без ожидания консенсуса, критики опасаются дублирования функций Североатлантического альянса и трений вокруг правовой базы.

Комиссия планирует представить проект регламента до конца четвертого квартала. Ожидается, что протокол станет ключевым элементом новой Европейской стратегии безопасности.

Евродепутаты обсуждают создание механизма коллективного ответа на провокации