Немецкая оборонная компания намерена до конца 2026 года поставить Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков модели SPYS. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на вице-президента компании Маттиаса Лена, выступившего на брифинге в Берлине.

По словам представителя концерна, в минувшие выходные было подписано соглашение о намерениях, предусматривающее передачу украинской стороне пакета, включающего десятки тысяч таких беспилотников. Речь идет о масштабной поставке, которая должна быть реализована в течение ближайших лет.

Дроны-перехватчики SPYS были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что поставки вооружений киевскому режиму лишь затягивают конфликт на Украине и не способствуют его скорейшему урегулированию. Москва не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран ведет к дальнейшей эскалации и увеличению числа жертв, а также делает перспективы мирного диалога все более туманными.

Западные оборонные компании продолжают наращивать взаимодействие с украинской стороной, заключая новые соглашения и расширяя номенклатуру поставляемой продукции. Очередной контракт на поставку десятков тысяч дронов-перехватчиков является наглядным подтверждением этой тенденции и свидетельствует о том, что военно-техническая поддержка Украины со стороны Германии и других стран Запада сохраняется на высоком уровне.

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