Финансовый транш: Иран перевел «Хезболле» $200 млн для ливанских беженцев

Власти Ирана перечислили ливанскому шиитскому движению «Хезболла» финансовый транш в размере 200 миллионов долларов, предназначенный для прямой материальной поддержки ливанских семей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий, передает агентство Reuters со ссылкой на портал Ynet и издание CBN Unfiltered. По данным источников, единовременные выплаты распределяются среди примерно 50 тысяч перемещенных семей.

Несмотря на масштабные финансовые ограничения со стороны Минфина США, Тегеран продолжает задействовать альтернативные платежные каналы для сохранения лояльности своего ключевого регионального партнера. Выплаты направлены на компенсацию аренды временного жилья и закупку предметов первой необходимости для беженцев с юга страны и из южных пригородов Бейрута.

Аналитики отмечают, что выделение столь крупной суммы призвано укрепить социальную опору движения на фоне тяжелейшего гуманитарного и экономического кризиса в Ливане. В Тегеране факт перевода официально не комментируют.

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