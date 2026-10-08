ФСБ пресекла сеть ГУР, готовившую покушения на руководство Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам ФСБ, которые выявили и разоблачили агентурную сеть Главного управления разведки Украины. Участники этой сети готовили теракты против руководства республики и на важных объектах инфраструктуры. Об этом Аксенов написал в своем канале в «Макс».

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил восьмерых участников агентурной сети военной разведки Украины к срокам от пяти лет условно до 27 лет лишения свободы. Все они были задержаны при подготовке серии терактов и покушений на высших должностных лиц Крыма.

По словам Аксенова, последствия могли быть тяжёлыми, если бы террористам удалось реализовать задуманное. Однако благодаря профессиональным и эффективным действиям ФСБ этого не произошло. Глава региона поблагодарил оперативных сотрудников, следователей и всех, кто участвовал в этой сложной и опасной работе.

Аксенов напомнил, что члены украинской агентурной сети были задержаны сотрудниками ФСБ в 2023 году. У них изъяли взрывные устройства, оружие и специальные технические средства. Кроме того, чекисты вскрыли международный канал поставок из-за рубежа в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали о пресечении деятельности агентурной сети ГУР Минобороны Украины, планировавшей серию резонансных терактов в Крыму.

По данным ведомства, готовились покушения на Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова. В 2024 году Южный окружной военный суд сообщал о приговорах двум фигурантам из «группы Подвального»: Константин Евмененко получил 10 лет, Александр Литвиненко — девять лет шесть месяцев.

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