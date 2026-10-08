О возвращении на фронт генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил ударами по энергетике Украины, сообщило британское издание The Telegraph. По данным западных журналистов, именно «генералу Армагеддону», как прозвали на Западе российского военачальника, была поручена операция по уничтожению мостов в Киеве. Ряд источников, знакомых с ситуацией, подтвердили эту новость, не уточнив, впрочем, одну деталь...

Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, почему задачи, которые, судя по данным британцев, были поставлены перед русским генералом, архиважны.

Слухи о возвращении генерала Суровикина начали муссироваться в прессе в июле, когда Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по транспортной логистике Украины. Имя полководца также вспоминали, комментируя последние удары по Киеву.

Накануне стало известно, что до сенсации, наконец, «созрела» и британская пресса. ️В материале говорится, что Владимир Путин не только вернул в строй генерала, но и доверил ему проведение операции по уничтожению семи мостов в Киеве. Цель, достижение которой, по мнению британцев, добивается российская армия - парализовать столицу Украины этой зимой, нарушить сообщение между берегами Днепра.

Таким образом под угрозой находятся сразу семь мостов через Днепр, даже неполное разрушение которых, может привести к их закрытию.

Военные одного из популярных каналов между тем сообщили, что Сергей Суровикин «действительно вернулся в зону СВО». И случилось это не вчера. При этом пока нет подтверждения равно, как и опровержения того, что главная задача генерала Суровикина этой осенью - уничтожение мостов. По данным военных, такая информация не разглашается, как и участок ответственности и должность, которую занимает генерал.

Военный эксперт Станислав Крапивник, который в свое время служил в американской армии, заявил, что уничтожением мостов мы должны были начать заниматься по всем канонам военной науки еще в начале СВО.

-Слава Богу, наконец, была спущена команда наносить удары по мостам, - говорит он. - По-хорошему, мы должны были это сделать еще четыре года назад. Это я не как политик, а как военный говорю. Потому что уничтожение логистики противника — одна из главных задач.

Не били по мостам не потому, что военные не хотели, а потому что не было команды. Сейчас она есть, и это очень хорошо. Уничтожая мосты, мы перережем снабжение группировок ВСУ на востоке. Противник просто не сможет перекидывать на фронт военную технику, топливо, амуницию, которые идут с запада на передовую.

Не говорю, что противник не найдет способов как продолжать снабжать свои войска, но делать ему это будет гораздо сложнее. Одно дело, когда колонна грузовиков может переехать мост за две минуты и ехать дальше, другое дело — найти пути обхода, использовать паромную переправу или наводить временные мосты. Все становится гораздо сложнее.