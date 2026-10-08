Главное за ночь и утро 8 октября: гибель семьи, закрытие аэропортов, заявление Кремля

За ночь и на утро 8 октября поступили сообщения о гибели женщины и четверых детей при пожаре в Комсомольске-на-Амуре, отражении атаки беспилотников ВСУ в Краснодаре и ограничениях в российских аэропортах. Кремль сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласован. На нефтяном рынке Brent подорожала выше 101 доллара за баррель на фоне угроз судоходству на Ближнем Востоке.

Сводка охватывает период с 21:00 7 октября до 06:00 8 октября по московскому времени.

Коротко

05:53, обновлено в 05:56. Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Москва и Вашингтон пока не согласовали телефонный разговор президентов.

04:52. Циклон нарушил авиасообщение с Чукоткой, также закрыта переправа через Анадырский лиман, сообщили ТАСС в аэропорту.

03:40–04:46. Росавиация ввела ограничения в аэропортах Оренбурга, Ульяновска, Казани и Нижнекамска; ранее ночью дополнительные ограничения установили в Краснодаре.

04:16. Brent достигла 101,53 доллара за баррель, прибавив 1,33% на фоне опасений за поставки, сообщил Reuters.

04:15. Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая договоренность с Ираном не вполне соответствует тому, чего он хочет, передает ТАСС.

02:58. Администрация Краснодара сообщила об отражении атаки беспилотников и включении системы оповещения.

01:17. В Комсомольске-на-Амуре при пожаре погибли женщина и четверо детей, еще двух детей спасли соседи, сообщил Следственный комитет через ТАСС.

Ночь: что произошло с 21:00 до 06:00

Кремль не подтвердил согласование разговора Путина и Трампа

05:53, обновлено в 05:56, ТАСС. Москва и Вашингтон пока не согласовали телефонный разговор президентов России и США, сообщил Дмитрий Песков. На вопрос о договоренности и понимании сроков пресс-секретарь российского президента ответил: «Пока нет. Сообщим».

Уточнение последовало после заявления Дональда Трампа о подготовленном разговоре с Владимиром Путиным. Российская сторона не назвала ни дату, ни время возможного контакта. К последнему подтвержденному обновлению согласованный график разговора отсутствовал.

В УФСБ предложили цифровой учет стройматериалов

05:03, ТАСС. Официальный представитель управления ФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина предложила использовать единую электронную систему учета материалов при строительстве социальных объектов. Каждую партию продукции предлагается снабжать уникальным QR-паспортом и сверять ее поступление с проектом и бюджетом.

По ее оценке, система позволит отслеживать движение материалов от склада до фактического применения на объекте, выявлять подмену и необоснованное списание. Контроль должен быть доступен заказчикам и надзорным органам. Речь идет о предложении представителя ведомства; в сообщении не объявлено о введении обязательной системы или утверждении соответствующего нормативного акта.

Циклон нарушил транспортное сообщение с Чукоткой

04:52, ТАСС со ссылкой на аэропорт имени Юрия Рытхэу. Из-за неблагоприятной погоды задержаны вылеты и прилеты по направлениям Шереметьево и Беринговский. В аэропорту сообщили, что запланированные рейсы не могут быть выполнены в условиях циклона.

Штормовой ветер и сильные волны также привели к закрытию переправы через Анадырский лиман с утра четверга по местному времени. По прогнозу «Чукотгидромета», утром 9 октября порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Время восстановления авиасообщения и работы переправы в сообщении не названо.

В нескольких аэропортах ограничили полеты

04:46, последнее из перечисленных сообщений ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Казани и Нижнекамске. Ранее аналогичные сообщения поступили об Ульяновске — в 04:44 и Оренбурге — в 03:40. Ведомство объяснило решения необходимостью обеспечить безопасность полетов, сроки действия ограничений не указывались.

В 04:35 ТАСС сообщил о снятии ограничений в Калуге и Тамбове. Эти решения относятся к отдельным воздушным гаваням и не означают отмену ограничений во всех перечисленных аэропортах.

В 01:34 «Интерфакс» передал сообщение Росавиации о дополнительных временных ограничениях в аэропорту Краснодара. Ведомство отдельно напомнило, что по действующему извещению для авиационного персонала регулярные рейсы аэропорт принимает с 09:00 до 23:00.

Нефть подорожала на фоне угроз судоходству

04:16, данные Reuters. Фьючерсы на Brent выросли на 1,33 доллара, до 101,53 доллара за баррель. Американская WTI прибавила 1,11 доллара и достигла 89,39 доллара; рост составил соответственно 1,33% и 1,26%.

Агентство связало движение цен с опасениями за ближневосточные поставки на фоне атак на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе. Накануне нефтяные котировки снизились после решения Международного энергетического агентства ускорить высвобождение запасов с приоритетом для дизельного топлива.

Amazon подтвердил новые сокращения

04:16, Reuters. Компания Amazon подтвердила сокращение небольшого числа рабочих мест, преимущественно в подразделении Stores, которое отвечает за основной сайт электронной торговли. По сведениям источника агентства, под сокращение попали менее тысячи офисных сотрудников; сама компания точное число не раскрыла.

Сокращения затронули работников в США, Индии и Великобритании. Представитель Amazon объяснил изменение структуры подразделения необходимостью лучше выполнять приоритетные задачи компании.

Трамп высказался об обсуждаемой сделке с Ираном

04:15, ТАСС. Выступая перед сторонниками в Техасе, президент США заявил, что договоренность с Ираном, над которой работает его спецпосланник Стивен Уиткофф, не вполне отвечает его пожеланиям. При этом Трамп положительно оценил работу переговорщика и утверждал, что иранская сторона готова предложить уступки ради продолжения переговоров.

Американский президент вновь заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие. Конкретные условия обсуждаемого соглашения, сроки его заключения и согласованный сторонами текст в этом выступлении не были представлены. Заявления об иранских предложениях прозвучали со стороны Трампа.

Доля работодателей с удаленными сотрудниками снизилась

04:11, ТАСС. По итогам сентября сотрудники на дистанционной работе были у 31% опрошенных компаний против 35% в феврале. В Москве такой формат используют 41% работодателей, в Санкт-Петербурге — 34%, в остальных регионах — 27%.

Опрос проходил с 7 сентября по 6 октября и охватил тысячу респондентов. Показатели отражают долю компаний, в которых есть удаленные сотрудники; исследование не дает оснований считать эти проценты долей всех работников на дистанционном режиме.

Пожар в Комсомольске-на-Амуре унес пять жизней

03:24, последнее уточнение ТАСС со ссылкой на губернатора Хабаровского края Дмитрия Деме