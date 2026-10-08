Голоса меньшинств: как скрытый электорат может определить судьбу выборов во Франции

Французские социологические службы и политические обозреватели обратили внимание на фактор так называемых «нетипичных европейцев» — сотен тысяч натурализованных граждан и иммигрантов из стран ЕС с правом голоса, способных оказать существенное влияние на исход предстоящей президентской гонки. Эта электоральная группа традиционно демонстрирует низкую явку, однако на фоне поляризации партийных программ интерес избирателей к политическому процессу заметно усилился.

Эксперты отмечают, что кандидаты активно корректируют свои предвыборные платформы, чтобы привлечь голоса европейских экспатов и представителей диаспор, обеспокоенных ужесточением правил трудовой миграции и пересмотром социальных льгот.

Вопросы интеграции и общеевропейского рынка труда становятся одним из главных предметов дебатов.

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