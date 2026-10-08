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Политика 1293

Голоса меньшинств: как скрытый электорат может определить судьбу выборов во Франции

Аналитики оценили электоральный потенциал натурализованных европейских граждан

Аналитики оценили электоральный потенциал натурализованных европейских граждан
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Французские социологические службы и политические обозреватели обратили внимание на фактор так называемых «нетипичных европейцев» — сотен тысяч натурализованных граждан и иммигрантов из стран ЕС с правом голоса, способных оказать существенное влияние на исход предстоящей президентской гонки. Эта электоральная группа традиционно демонстрирует низкую явку, однако на фоне поляризации партийных программ интерес избирателей к политическому процессу заметно усилился.

Эксперты отмечают, что кандидаты активно корректируют свои предвыборные платформы, чтобы привлечь голоса европейских экспатов и представителей диаспор, обеспокоенных ужесточением правил трудовой миграции и пересмотром социальных льгот.

Вопросы интеграции и общеевропейского рынка труда становятся одним из главных предметов дебатов.

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