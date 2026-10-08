«Готовьтесь к войне»: расшифровано заявление Рубио о тупике в украинском конфликте

Война с Европой может начаться гораздо раньше 2030 года. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, комментируя недавнее заявление Марко Рубио о «стратегическом тупике» в украинском конфликте. По мнению эксперта, эскалация конфликта неизбежна, и Европа может занять место Украины уже в ближайшее время.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио назвал ситуацию вокруг Украины «стратегическим тупиком». По его словам, выходов из тупика всего два — переговоры или эскалация, которая может выйти за пределы первоначального конфликта. При этом перспектив договориться американский политик пока не видит.

По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, Рубио не говорит прямо о том, что эскалация неизбежна. В то же время политический смысл его заявления тревожный, судя по всему, на первый план выходит силовой сценарий.

«Поэтому заявление Рубио я бы воспринимал не как приговор дипломатии, а как повод внимательно следить за следующими шагами Вашингтона. Именно они покажут, что стоит за словами о тревоге: намерение остановить эскалацию или готовность ее возглавить», — отметил Клинцевич.

Между тем бывший офицер американской армии Станислав Крапивник уверен, что нужно готовиться к жесткой эскалации.

— Судя по заявлению Марко Рубио, нас ждет война с Европой, — говорит он. — Задача США — подтолкнуть к ней европейцев. Те на самом деле очень хотят войны. И мы прекрасно понимаем, что они уже не отступят. Безусловно, будет эскалация. Но Европа уже в кризисе — топливном, продовольственном… Протесты, которые сейчас устраивают во Франции школьники, — следствие того, что там уже нет денег на образование, потому что деньги, как в топку, закидываются на Украину. Даже самые тупые уже начинают прозревать, что их используют, пока элита во Франции строит себе новые дворцы...

Новая война будет. Дойдет до того, что наши ракеты полетят в Европу. Мы к этому готовы. Надеяться на то, что что-то поменяется в менталитете американской элиты, не стоит. Они всегда сначала пинают осиное гнездо, а потом не знают, что делать с разозленными осами.

— Когда может начаться война с Европой? Ранее называли 2030 год...

— Нет, давно уже не 2030-й. Если они, допустим, готовятся к 2028 году — значит, сделают это в 2027-м. В любом случае надо готовиться, что это произойдет гораздо раньше, чем в 2030-м.

— То есть прибалты не без оснований заявляют о том, что НАТО может за несколько часов перекрыть России выход в Балтийское море?

— Мы можем затопить весь их так называемый флот одной авиацией. Но думаю, что до этого не дойдет, потому что прибалты всегда спасаются бегством при виде наших Вооруженных сил. Так что пусть попробуют рискнуть…