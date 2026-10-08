Гражданин соседней страны сбежал в Россию через закрытый КПП на границе

Гражданин Эстонии перелез через ворота КПП и ушёл в Россию

Гражданин Эстонии, которому эстонские пограничники отказали в выезде из страны, перелез через ворота контрольно-пропускного пункта «Койдула» и оказался на российской стороне. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По его данным, инцидент произошёл 7 октября. Во время таможенного досмотра у мужчины, намеревавшегося пересечь эстонско-российскую границу, обнаружили рубли и евро, подпадающие под антироссийские санкционные ограничения.

Сотрудник таможни объяснил гражданину, что провозить эти денежные средства через границу запрещено, и направил его обратно на эстонскую сторону.

Однако мужчина побежал в направлении России. Таможенники закрыли ворота КПП, но эстонец перелез через них и проследовал на территорию РФ. Как отмечает портал, эстонская сторона проинформировала об инциденте российских пограничников.

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