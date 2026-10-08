Инфраструктурный объект поврежден в регионе РФ из-за падения обломков БПЛА

В небе над Орловской областью за прошедшую ночь уничтожили 11 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем канале в четверг.
В его сообщении уточняется, что в результате падения обломков БПЛА в одном из районов Орловской области повреждения получил инфраструктурный объект.
Пострадавших нет, отметил глава региона, на местах происшествий работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Ранее сообщалось, что три мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Запорожской области.
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