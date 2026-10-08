Иран и Оман готовятся объявить о соглашении по коридорам в Ормузе

Тегеран и Маскат согласовали безопасные маршруты для судов в Ормузе

Иран и Оман в ближайшее время уведомят компетентный международный орган о договоренности по безопасным коридорам для судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, Тегеран и Маскат успешно провели консультации и согласовали географические координаты маршрутов, по которым смогут безопасно проходить суда.

Багаи отметил, что стороны также достигли взаимопонимания относительно порядка уведомления международной организации о достигнутой договоренности. Соответствующая процедура должна начаться в ближайшее время.

Иран и Оман ранее договорились продолжить технические переговоры по созданию временного навигационного коридора и восстановлению безопасного судоходства в проливе. Стороны также обсуждали постоянный маршрут, обмен информацией и управление движением судов.

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