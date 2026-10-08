Иран заявил о продолжении переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи сообщил, что непрямой диалог между иранскими и американскими представителями продолжается. По его словам, стороны поддерживают контакт и обмениваются письменными посланиями через посредников.

Как приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства агентство Tasnim, переговорный процесс не прерывается, несмотря на отсутствие прямых контактов между делегациями. Арагчи уточнил, что иранская сторона уже представила свое предложение, получившее название семидневный план. Представители Тегерана, по его словам, внимательно выслушали мнение американской стороны относительно этого документа.

В настоящее время, как отметил министр, Иран изучает позицию Соединенных Штатов и намерен дать ответ в течение ближайших нескольких дней. Тегеран дает понять, что переговорный трек остается активным, а иранская сторона готова продолжать обсуждение в конструктивном ключе.

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