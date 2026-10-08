Израиль закроет британское консульство в Восточном Иерусалиме

Израиль 8 октября закроет британское консульство в Восточном Иерусалиме, при этом британские дипломаты и члены их семей не будут высланы из страны. Об этом сообщила The Times. Reuters также подтверждает, что установленный Израилем срок закрытия диппредставительства истекает 8 октября.

Представительство лишится дипломатического статуса, а около 30 сотрудников смогут продолжить работу в британском посольстве в Тель-Авиве. Ранее Лондон рассматривал возможность высылки из Великобритании израильских дипломатов в ответ на закрытие консульства.

Израиль объявил о закрытии консульства после решения Великобритании ввести ограничения на торговлю товарами из израильских поселений на Западном берегу. Попытка британского советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла добиться отмены решения во время визита в Израиль не привела к соглашению.

Консульство в Восточном Иерусалиме занимается отношениями Великобритании с палестинцами в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа, а также оказывает консульские услуги. Закрытие диппредставительства стало новым этапом ухудшения отношений между Лондоном и Тель-Авивом.

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