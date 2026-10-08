Хуситы пригрозили ударами по саудовским нефтеобъектам и аэропортам

Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа выступил с предупреждением в адрес сотрудников нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии. Он призвал их покинуть рабочие места из-за угрозы новых атак.

В заявлении Сарии, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что вооружённые формирования хуситов предупреждают всех специалистов, инженеров и рабочих на саудовских нефтяных объектах о необходимости избегать мест, которые могут стать целями для их сил. Это, по его словам, необходимо, чтобы не подвергать свои жизни опасности.

Представитель движения подчеркнул, что угроза распространяется как на ранее атакованные объекты, так и на новые цели.

Кроме того, он вновь предупредил международные авиакомпании, пассажиров и сотрудников саудовских аэропортов об опасности нахождения в воздушном пространстве королевства.

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