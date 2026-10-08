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Политика 1157

Хуситы заявили о новых ударах по Саудовской Аравии

Представитель хуситов Сарив заявил об ударах по аэропортам Саудовской Аравии

Представитель хуситов Сарив заявил об ударах по аэропортам Саудовской Аравии

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, в очередной раз объявило о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. Согласно заявлению военного представителя мятежников Яхьи Сариа, опубликованному в его телеграм-канале, целями атаки стали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт Наджрана, а также авиабаза в Хамис-Мушайте.

По словам Сариа, вечером того же дня вооруженные силы хуситов атаковали столичный аэропорт двумя крылатыми ракетами, аэропорт Наджрана и авиабазу в Хамис-Мушайте — баллистическими ракетами. Представитель мятежников утверждает, что в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, а воздушное движение в обоих аэропортах пришлось приостановить.

Это уже не первое подобное заявление со стороны хуситов. Ранее их представитель уже сообщал об ударе баллистической ракетой по аэропорту в Эр-Рияде. В свою очередь аравийская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, информировала о перехвате трех ракет, летевших в направлении столицы королевства и Хамис-Мушайта. Кроме того, саудовская Служба гражданской обороны сообщала о падении обломков на медицинский комплекс и здание детского сада в Эр-Рияде.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной

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Автор:
Саудовская Аравия