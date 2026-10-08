Хуситы заявили о новых ударах по Саудовской Аравии

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, в очередной раз объявило о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. Согласно заявлению военного представителя мятежников Яхьи Сариа, опубликованному в его телеграм-канале, целями атаки стали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт Наджрана, а также авиабаза в Хамис-Мушайте.

По словам Сариа, вечером того же дня вооруженные силы хуситов атаковали столичный аэропорт двумя крылатыми ракетами, аэропорт Наджрана и авиабазу в Хамис-Мушайте — баллистическими ракетами. Представитель мятежников утверждает, что в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, а воздушное движение в обоих аэропортах пришлось приостановить.

Это уже не первое подобное заявление со стороны хуситов. Ранее их представитель уже сообщал об ударе баллистической ракетой по аэропорту в Эр-Рияде. В свою очередь аравийская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, информировала о перехвате трех ракет, летевших в направлении столицы королевства и Хамис-Мушайта. Кроме того, саудовская Служба гражданской обороны сообщала о падении обломков на медицинский комплекс и здание детского сада в Эр-Рияде.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной

Читайте материалы на данную тему: "Ракетный перехват: Саудовская Аравия уничтожила баллистические ракеты над Эр-Риядом"

"Хуситы пригрозили ударами по саудовским нефтеобъектам и аэропортам"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".