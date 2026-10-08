Кибератака с ИИ: китайскоязычный хакер взломал системы банков Южной Кореи

Неустановленный хакер, предположительно являющийся носителем китайского языка, задействовал инструменты искусственного интеллекта для проведения успешных кибератак на защищенные серверные контуры ведущих банков Южной Кореи, сообщает агентство Anadolu Agency. Инцидент вызвал экстренную тревогу в финансовом секторе Сеула.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён подтвердил появление признаков применения алгоритмов генеративного ИИ в серии недавних взломов и распорядился ввести повышенные меры защиты критической информационной инфраструктуры. Киберспециалисты отмечают, что внедрение ИИ позволило преступникам мгновенно генерировать адаптивные вредоносные скрипты и автоматизировать поиск уязвимостей в протоколах межбанковских платежей.

Южнокорейские службы кибербезопасности совместно с финансовыми регуляторами ведут аудит скомпрометированных баз данных. Эксперты предупреждают о переходе киберпреступности на качественно новый технологический уровень.

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