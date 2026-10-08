Представитель МИД Украины Георгий Тихий рассказал о вариантах прекращения огня, которые якобы сейчас «лежат на столе» и на которые Киев готов пойти. Вариантов аж пять штук, и у всех есть одно общее: они тупиковые.

Первый вариант — это прямо киевская «мрия»: просто полное и безусловное прекращение огня. Все стоят на тех позициях, где и сейчас, просто никто не стреляет, ракеты не летают. Как утверждает Тихий, Украина согласилась на это еще в марте 2025 года и считает свое согласие действующим.

Два варианта прорабатывают (при непосредственном участии украинского МИД) Турция и Египет, которых беспокоит в первую очередь ситуация с Черным морем. Турецкая и египетская стороны выработали собственные предложения по возможному режиму безопасности на море, однако для их реализации необходимо согласие обеих сторон конфликта. Киев считает эти предложения взаимовыгодными и реалистичными и утверждает, что они не сводятся исключительно к украинским требованиям.

Четвертый вариант прорабатывает Индия. Он более широкий: здесь и прекращение ударов на море, и продовольственная безопасность (видимо, аналог «зерновой сделки»), и возможные договоренности в энергетической сфере — прекращение ударов по энергетическим объектам. В Сети, кстати, уже шутят: а в конце главные антагонисты оказываются близкими родственниками, и все поют и танцуют под веселую музыку…

Пятый вариант, по словам представителя украинского МИД, связан с тем, что во время последних контактов Зеленского и Трампа обсуждалась возможность работы над отдельными договорённостями в энергетической сфере. То есть главное здесь — энергетическое перемирие (что позволит Украине пережить зиму). Пока это, однако, вылилось в то, что Трамп обвинил Зеленского в кризисе с дизельным топливом: мол, к нему привели удары по российским НПЗ.

Понятно, что выступление украинского дипломата направлено на то, чтобы показать, что это якобы только Россия не хочет мира. Смотрите, мол, сколько стран стараются, у Украины сохраняется готовность ко всем перечисленным вариантам, но необходимы соответствующие шаги со стороны России. А Путин их не делает.

При этом не упоминается, забыт и позаброшен вариант прекращения огня, который озвучил Владимир Путин на выступлении в МИД России летом 2024 года и который остается актуальным: полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

Не упоминается и то общее, что есть в этих пяти вариантах: они невыгодны России, потому что всего лишь дают передышку киевскому режиму и никак не приближают мир. А России нужен именно долговременный мир, а не перемирие.

Именно поэтому госсекретарь США Рубио фактически опровергает Трампа, который вновь заявил о «скором завершении войны». По словам Рубио, война зашла в стратегический тупик, выхода из которого через переговоры не наблюдается из-за территориального вопроса.

«Сейчас мы находимся в стратегическом тупике, который таит в себе опасности. Стратегические тупики разрешаются только двумя способами: либо через переговоры, либо через эскалацию со стороны одной или обеих сторон, которая в итоге выходит за пределы первоначального конфликта. В настоящее время не видно перспектив урегулирования путем переговоров», — сказал он. И отметил: «Имеются явные признаки того, что Россия намерена использовать предстоящую зиму для того, чтобы уничтожить остатки украинской энергосистемы и вынудить Украину капитулировать».

Да и по словам пресс-секретарь Президента России Дмитрия Пескова, признаков приближения к мирному решению пока не наблюдается. Москва по-прежнему считает необходимым комплексное урегулирование конфликта, поскольку отдельные, фрагментарные договоренности не смогут обеспечить устойчивый результат.