Киевский режим нервно отреагировал на отзыв посла Южной Кореи

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил, что Киев сохраняет готовность к возобновлению конструктивного диалога с Республикой Корея. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
По словам Тихого, на текущей неделе в МИД Украины приглашали посла Республики Корея. Целью приглашения было изложение украинской позиции и поиск конструктивных решений.
Спикер подчеркнул убеждённость Киева в том, что дипломатия должна превалировать над эмоциями. Он также отметил: несмотря на решение Сеула отозвать своего посла, Украина остаётся открытой для возобновления диалога, даже если на это потребуется время.
Напомним, в четверг МИД Республики Корея принял решение отозвать посла на Украине. При этом в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве выразили расчёт на то, что все проблемы в двусторонних отношениях будут урегулированы, и заявили о намерении продолжать консультации с украинской стороной.
Читайте также:
Политолог заявил об усталости Сеула от Украины