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Политика 5886

Киевский режим нервно отреагировал на отзыв посла Южной Кореи

Киев заявил о готовности к диалогу с Сеулом после отзыва посла

Киев заявил о готовности к диалогу с Сеулом после отзыва посла
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий заявил, что Киев сохраняет готовность к возобновлению конструктивного диалога с Республикой Корея. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По словам Тихого, на текущей неделе в МИД Украины приглашали посла Республики Корея. Целью приглашения было изложение украинской позиции и поиск конструктивных решений. 

Спикер подчеркнул убеждённость Киева в том, что дипломатия должна превалировать над эмоциями. Он также отметил: несмотря на решение Сеула отозвать своего посла, Украина остаётся открытой для возобновления диалога, даже если на это потребуется время.

Напомним, в четверг МИД Республики Корея принял решение отозвать посла на Украине. При этом в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве выразили расчёт на то, что все проблемы в двусторонних отношениях будут урегулированы, и заявили о намерении продолжать консультации с украинской стороной.

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