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Политика 2922

Кличко объявил о переходе Киева в режим выживания

Мэр Киева заявил о тяжёлой ситуации в городе из-за отключений электричества

Мэр Киева заявил о тяжёлой ситуации в городе из-за отключений электричества
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию в украинской столице как тяжёлую, отметив, что город перешёл в режим выживания на фоне отключений электроэнергии и перебоев с водоснабжением. Его слова приводит Agence France-Presse.

«Сегодня речь идёт о выживании. Кризис с водоснабжением может приобрести довольно значительные масштабы», — заявил Кличко.

Ранее в Киеве произошли взрывы. Позднее Киевская городская госадминистрация сообщила, что в пяти районах столицы начались перебои в работе системы водопровода, из-за чего в некоторых домах возможно временное прекращение подачи воды. Затем сбои начались и в работе канализации. 

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что в Киеве повреждён важный энергетический объект, что привело к нарушению подачи электричества.

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