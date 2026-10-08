Заявления ряда украинских публичных персон о необходимости срочного прекращения боевых действий раздаются в последнее время всё чаще и чаще. Некоторые эксперты уверены, что далеко не все они основываются на искреннем желании остановить войну, ставшей чрезвычайно доходным делом для киевского режима. «МК» попробовал разобраться в подлинных мотивах тех или иных высказываний.

Массированные ракетно-дроновые удары российских Вооружённых сил по критической инфраструктуре Украины постепенно отрезвляют даже ту часть её населения, что ещё недавно продолжала пребывать в милитаристском угаре и в эйфории от информационных «перемог».

О возвращении к границам 1991 года не вспоминают ныне даже самые упоротые граждане «незалежной», которые ещё весной наперебой верещали о скором «переломе» в ходе боевых действий на фронте, «о нанесении неприемлемого ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу», «об усилении в России протестных настроений» и о том, что всё это в итоге должно принести Украине неминуемую «перемогу».

К их разочарованию, реалии оказались совсем иными. Никакого крупного успешного «контрнаступа» на фронте не случилось, налёты беспилотников на наши глубокие тылы, хоть и нанесли значительный ущерб, не привели к непоправимым последствиям и вместо протестных настроений привели к ещё большему сплочению российского общества, его крайнему озлоблению против внешнего врага.

А далее всё стало развиваться по классическим канонам жанра: вступил в силу закон бумеранга, действие которого традиционно сопровождается умиляющим своей непосредственностью вопросом со стороны противника: «а нас за що?»

Как результат, морские порты «незалежной» превратились в бесполезную мёртвую структуру, остатки унаследованной от «клятого совка» промышленности либо окончательно почили в бозе, либо совсем уже дышат на ладан, электричество подаётся дозированно и не для всех, а надвигающаяся зима навевает перспективы возвращения к методам выживания, свойственным доиндустриальной эпохе, к отоплению дровами и кизяками.

На этом мрачном фоне стали всё громче звучать высказывания о том, что пора заканчивать воевать и соглашаться на любые условия мира. Одной из первых заголосила опальная Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь просроченного украинского президента. «Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира, а не продолжения или эскалации ужасной войны», - заявила она в статье для The American Conservative.

И в её случае нет оснований для обвинений в неискренности. Вопрос лишь в том, кто «девушку танцует», ибо вряд ли она решилась бы на целую серию разоблачительных выступлений сама по себе, не имея за спиной поддержки влиятельных и состоятельных покровителей из числа украинских олигархов, несущих огромные убытки от методичных российских ударов по их «нажитой непосильным трудом» собственности.

Ещё одна дамочка с отнюдь небезупречной репутацией – депутат Верховной рады Анна Скороход – начала говорить о гуманитарной катастрофе на Украине с конца 2024 года. Но теперь она перешла к более решительным заявлениям в адрес правящего режима. По слухам, Скороход близка к лицам из окружения опального олигарха «Бени» Коломойского (внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов), ныне пребывающего на нарах (хоть и весьма повышенного уровня комфортности). В своё время именно он финансово обеспечил восшествие шута на трон и потому имеет веские основания быть крайне раздосадованным неблагодарностью зарвавшегося пройдохи-Зеленского.

А вот подонок Лёшик Гончаренко, также внесённый в список террористов и экстремистов в РФ, скорее всего выполняет заказ Офиса Зеленского и лишь изображает из себя внезапно прозревшего миротворца. Эдакая интерпретация попа-провокатора Гапона, управляемая оппозиция. Верить в искренность его озабоченности судьбой украинского народа – примерно то же самое, что внимать словам любви женщины с пониженной социальной ответственностью. Собственно говоря, негодяй, радостно комментировавший сожжение одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, таковой в политическом смысле и является.

Словом, хор сторонников быстрейшего перемирия на Украине очень нестройный. Но то, что он начал звучать все чаще и больше, говорит о верности принятого российским Генштабом курса на принуждение врага к миру. Значит, надо продолжать в том же духе.