Ле Пен укрепила лидерство в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Марин Ле Пен, выдвигающаяся в президенты Франции от партии «Национальное объединение» на выборах 2027 года, нарастила отрыв от одного из своих ключевых соперников — Эдуара Филиппа, бывшего премьер-министра и кандидата от центристской партии «Горизонты».

Как свидетельствуют данные опроса социологического центра Verian, проведённого по заказу газеты Le Figaro, Филипп уступает Ле Пен 10 пунктов. Кроме того, он потерял по 6% по двум важным показателям: «способность принимать решения, необходимые стране» и «уровень компетентности, соответствующий хорошему президенту».

Исследование проводилось с 27 по 29 сентября 2026 года, в нём приняли участие тысяча человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля. Если в этот день никто из претендентов не наберёт более 50% голосов, два кандидата с максимальной поддержкой избирателей выйдут во второй тур 2 мая.

Действующий президент Эмманюэль Макрон после второго срока не сможет баллотироваться в 2027 году из-за конституционных ограничений. По данным опроса компании Cluster17, проведённого для европейского издания Politico, в первом туре Марин Ле Пен готовы поддержать 31% избирателей.

Читайте также:

Вотрен заявила о необходимости готовиться к масштабному столкновению с РФ.

Во Франции нашли необычный ответ на массовые протесты школьников.