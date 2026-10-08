Мадуро с женой хотят обвинить американцев в пытках

Ожидается, что прокуратура Нью-Йорка выдвинет новые обвинения против бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в связи с предполагаемыми пытками американцев, которые в последние годы содержались под стражей венесуэльским правительством, сообщили несколько источников, знакомых с ходом расследования.

Новые обвинения, сообщает CNN Politics, связаны с тем, что, по словам правительства США, было незаконным содержанием под стражей более десятка граждан США в венесуэльских тюрьмах в то время, когда Мадуро возглавлял репрессивный режим в Венесуэле. Об этом сообщили источники, проинформированные о ходе расследования.

По словам источника, знакомого с этим делом, следователи также обсуждали возможность предъявления обвинений еще нескольким людям за их предполагаемую роль в пытках американцев.

Как напоминает CNN Politics, Мадуро и его жена были захвачены в плен в ходе январского рейда американских военных на территорию президентского дворца в Каракасе. Они не признали себя виновными в наркотеррористическом заговоре и других обвинениях и содержатся в Нью-Йорке без права внесения залога.

Ожидается, что Флорес появится на слушаниях в четверг, где ее адвокат будет просить перевести ее под домашний арест до суда.

Адвокат Мадуро оспаривает законность ареста и утверждает, что бывший президент должен обладать иммунитетом, поскольку предполагаемое поведение имело место во время его пребывания у власти.

По словам обвинения, правительство Венесуэлы не присоединяется к заявлениям об иммунитете от его имени.

Более десятка американцев были задержаны правительством Мадуро, которое правительство США и его сторонники обвинили в использовании их в качестве политических пешек, отмечает CNN Politics.

Несколько американцев рассказали о пытках, которым, по их словам, они подвергались во время заключения. Мэтью Хит и Осман Хан, которые были освобождены в результате обмена заключенными в октябре 2022 года, утверждали в судебном процессе, что они подвергались пыткам водой, электрическим током, угрозам сексуального насилия, употреблению наркотиков, изменяющих сознание, и периодам одиночного заключения. Хит, ветеран морской пехоты США, пытался покончить с собой во время задержания.

“CITGO 6”, группа из шести американских нефтяных руководителей, которые были заманены в Венесуэлу в 2017 году и содержались под стражей почти пять лет, также утверждают, что во время пребывания в венесуэльском заключении они подвергались жестоким условиям содержания. В судебных исках, поданных против их работодателя — Citgo — Томеу Ваделла, Алирио Хосе Самбрано и Хосе Луис Самбрано заявили, что во время заключения они подвергались пыткам.

Все они содержались в Главном управлении военной контрразведки (DGCIM), которое, согласно докладу Организации Объединенных Наций, “несет ответственность за произвольные задержания, жестокое обращение и пытки политических оппонентов и их родственников”.

В этом отчете говорилось, что DGCIM “регулярно прибегал” к пыткам, “включая электрошок, удушение пластиковыми пакетами, пытки водой, избиения, сексуальное насилие, лишение воды и пищи, стрессовые положения и воздействие экстремальных температур”, чтобы “получить информацию и признания, запугать и наказать задержанных”.