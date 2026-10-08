Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что иностранные журналисты скрывают реальное положение дел в вооруженных силах Украины. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала.

По ее словам, волонтеры вынуждены ходить по домам и собирать пожертвования для армии. На передовой солдаты часто сталкиваются с нехваткой воды, обмундирования и оружия. Эти факты, по мнению Мендель, замалчиваются зарубежными средствами массовой информации.

Экс-помощница главы государства выразила возмущение позицией западных союзников. Она отметила, что в проукраинском лагере считается полезным скрывать правду о тяжелой ситуации в стране и коррупции в окружении Зеленского.

«Мы видим упадок и полную деградацию страны», — заключила Мендель.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам.

Ранее мы писали: Мендель заявила, что Россия побеждает в украинском конфликте

Читайте также: Пропалестинские участники демонстраций задержаны в Лондоне

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.