Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на очередном брифинге прокомментировала недавние высказывания главы внешней разведки Федеративной Республики Германия. По ее словам, Москва не вынашивает никаких планов вооруженного конфликта с государствами Западной Европы и никому не угрожает.

Дипломат отметила, что если руководитель немецкой разведки позволяет себе публично озвучивать собственные домыслы, то это скорее свидетельствует о том, что в действительности в большой опасности находится сама Европа, а не наоборот. Захарова подчеркнула, что подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и лишь нагнетают обстановку.

Представитель МИД напомнила, что и президент России, и министр иностранных дел неоднократно и на самом высоком уровне заявляли об отсутствии у Москвы каких-либо планов вооруженного конфликта с Западной Европой. По мнению Захаровой, эти официальные заверения неоднократно опровергали распространяемые на Западе спекуляции, однако некоторые европейские официальные лица продолжают тиражировать неподтвержденные утверждения.

Российская сторона в очередной раз подтвердила, что не рассматривает Западную Европу в качестве противника и не готовит никаких агрессивных действий против нее. Москва призывает европейских партнеров опираться на реальные факты, а не на собственные фантазии и домыслы, способные лишь усилить напряженность.

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