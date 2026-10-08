Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе очередного брифинга выступила с резким заявлением относительно ситуации с коррупцией на Украине. По ее словам, страна настолько глубоко поражена этим явлением, что реальные масштабы злоупотреблений уже не поддаются никакому сокрытию, несмотря на все усилия, предпринимаемые Владимиром Зеленским и его окружением.

Дипломат отметила, что украинские власти пытались ограничить доступ граждан к альтернативным источникам информации, оставив лишь одно государственное телевизионное вещание и заблокировав прочие каналы распространения сведений. Но даже столь жесткие меры, по мнению Захаровой, оказались неспособны замаскировать истинное положение дел.

В качестве подтверждения своих слов представитель МИД привела данные социологических исследований, согласно которым более половины опрошенных граждан Украины считают коррупцию главной проблемой страны. Кроме того, 72 процента респондентов уверены, что за время конфликта уровень казнокрадства существенно вырос, а сам Зеленский, как полагают участники опросов, несет личную ответственность за коррумпированность своего ближайшего окружения.

Захарова обратила внимание на то, что эти показатели выглядят особенно красноречиво в условиях установленного Банковой тотального контроля над исследованиями общественного мнения, когда практически каждая цифра подгоняется под заранее заданный результат. Тем не менее, как подчеркнула дипломат, даже при таком давлении на социологию скрыть реальные масштабы проблемы уже не представляется возможным.

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