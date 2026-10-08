Минэнерго Украины анонсировало ограничения электричества в ряде регионов

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в некоторых регионах Украины в течение дня будут действовать графики отключения электричества. Об этом сообщило Министерство энергетики страны в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, возникает необходимость ввести графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Сегодня они будут применяться в части регионов в течение дня в объёме до трёх очередей.

Тем временем в Киеве и ряде других регионов уже начались аварийные экстренные отключения света. Об этом сообщили энергокомпании Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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