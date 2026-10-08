Минобороны предложило расширить полномочия ВП: главные юридические новации

Минобороны России подготовило проект указа президента, существенно расширяющий полномочия военной полиции (ВП). Документ затрагивает дознание, розыск уклоняющихся военнослужащих, задержание и конвоирование, применение спецсредств, патрулирование и правопорядок в частях. Проект пока не принят.

Ключевое нововведение — полномочия органов дознания для командиров частей военной полиции в составе оперативных и оперативно-тактических объединений. Они смогут работать с сообщениями о преступлениях и уголовными делами в отношении военнослужащих, участников добровольческих формирований и гражданского персонала, подчинённых командованию объединения.

При выявлении признаков преступления необходимо незамедлительно уведомлять военного прокурора и руководителя военного следственного органа. Порядок регистрации и проверки сообщений определит Минобороны.

Расширяются розыскные полномочия. Военная полиция сможет создавать группы розыска и задержания, устраивать засады, заслоны, наблюдательные посты и дозоры. Предусмотрены документальный розыск (сбор и анализ информации, запросы в госорганы, органы местного самоуправления, организации) и физический (проверка мест нахождения, опросы, обследование местности, поиск следов, преследование, оцепление и блокирование районов).

К поиску разрешат привлекать личный состав других частей гарнизона по решению начальника гарнизона и ходатайству военного коменданта. ВП также будет содействовать МВД в задержании скрывающихся от следствия или суда, осуждённых, уклоняющихся от наказания, и самовольно оставивших части с оружием; отдельно — розыск похищенного или утраченного оружия, боеприпасов, взрывчатки, военного транспорта и имущества Вооруженных сил РФ.

Меняется учёт отсутствующих: после вечерней поверки и утреннего осмотра сведения о них с персональными данными и предполагаемым местонахождением будут передавать командиру полка. Если военнослужащего найдут вне своего гарнизона, начальник гарнизона сможет определить часть для временного прикомандирования — для следственных действий, учёта и содержания.

Конвоирование: основным транспортом остаются спецавтомобили, но по решению вышестоящего командования допускаются пеший порядок, железнодорожный, морской, внутренний водный и воздушный транспорт.

В районах военного положения и конфликтов в исключительных случаях разрешат другие транспортные средства Вооруженных сил. ВП сможет доставлять задержанных в суды и к местам процессуальных действий, сопровождать в заседаниях.

Установление личности: военной полиции предлагается разрешить фотографирование, аудио- и видеосъёмку, дактилоскопирование подозреваемых, дисциплинарно арестованных и других задержанных, если личность не установлена в срок.

Если из-за отсутствия документов личность не установлена за три часа, военный комендант или командир должен уведомить военного прокурора; решение по задержанному — не позднее 48 часов.

Предусмотрены группы быстрого реагирования ВП — не менее двух военнослужащих с транспортом. Они будут пресекать преступления, административные правонарушения и дисциплинарные проступки, задерживать нарушителей, отражать нападения на военнослужащих, гражданский персонал и охраняемые объекты.

Командиры ВП получат право вызывать военнослужащих и гражданский персонал для разбирательств, получать объяснения и документы, направлять задержанных на медосвидетельствование на опьянение. Военнослужащих Вооруженных сил, других войск и формирований (статус военнослужащих имеют некоторые сотрудники Росгвардии, МЧС, погранслужбы ФСБ, других структур) обяжут выполнять правомерные требования военной полиции; командиры военной полиции смогут направлять обязательные запросы и предписания об устранении нарушений.

Согласно проекту указа, допускается применение служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения в установленных уставом случаях, патрули оснастят дополнительными техсредствами для выявления и фиксации правонарушений. Военным полицейским разрешат выполнять задачи в гражданской одежде по решению командования; основной порядок — военная форма. Уточняются полномочия военной автомобильной инспекции и охрана объектов ВС, военной прокуратуры и военных следственных органов.