Минобороны РФ заявило о контроле над селом Аннополье

Минобороны России сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населённый пункт Аннополье Харьковской области», — говорится в сообщении.

Населённый пункт Аннополье расположен в Волчанском районе Харьковской области. Он находится вблизи реки Хатомля. Село соседствует с населёнными пунктами Приколотное и Котовка. Операция по расширению внешней зоны контроля продолжается на этом направлении.

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